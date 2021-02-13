Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, когда отменят масочный режим

Власти Удмуртии, где на этой неделе анонсировали отмену обязательного масочного режима, передумали. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства, маски в общественных местах по-прежнему необходимы. В Роспотребнадзоре говорят, что решение об отмене ограничений, конечно, в компетенции местных властей.

Но при этом необходимо помнить о трех ключевых показателях, которые могут давать основания для ослабления режима - это коэффициент распространения инфекции ниже 0,7, наполовину свободный коечный фонд и наличие определенного количества аппаратов ИВЛ. По мнению специалистов ведомства, отмена масочного режима в столицах регионов - случится нескоро.

«Я слежу за Москвой, индекс распространения меньше единицы, но если мы посмотрим цифры, которые ежедневно дает столица, то это достаточно серьезные показатели, поэтому в Москве вряд ли в ближайшее время отменится масочный режим, но повторяю, что очень важны темпы вакцинации, формирование коллективного иммунитета, я полагаю, что в городах - миллионниках он продлится минимум до осени», - отметил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Горелов.

Исходя из текущей ситуации, власти Санкт-Петербурга сегодня сочли возможным увеличить разрешенную заполняемость театров и концертных залов до 75 процентов. В Нижегородской области ресторанам и кафе разрешили работать до трех ночи, вновь открываются фудкорты. В Приамурье отменяют обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте 65 плюс и возобновляют спортивные мероприятия при условии заполняемости не более 50 процентов.

Смягчают режим также Омская, Воронежская и Ростовская области. А вот в Самарской, например, наоборот - коронавирусные ограничения постановлением губернатора продлили до весны. Радостную новость сегодня сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова - народную артистку Алису Фрейндлих, которая заразилась коронавирусом в конце декабря, выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо и дальше будет лечиться дома под контролем медиков.