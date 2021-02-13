Жизнь после: американские журналисты раскрыли подробности быта Мелании Трамп

Американским журналистам стало известно, чем занимается супруга экс-президента США Дональда Трампа после того, как он покинул свой пост. Издание The Mirror в опубликованном недавно материале пишет, что Мелания Трамп проводит время на спа-процедурах в загородном клубе в штате Флорида.

«Она идет в спа-салон, обедает, идет в спа-салон снова и ужинает с Дональдом во внутреннем дворике. Потом повторяет снова. Каждый день», - приводит портал слова источника, близкого к окружению Трампа.

Кроме того, по данным журналистов, супруга бывшего главы государства ходит на массаж и процедуры по уходу за лицом, ест легкие рыбные блюда и проводит время со своими родителями, большую часть времени проживающими в номере загородного клуба.

Также сообщается, что ее отношения с мужем стали холоднее и одной из причин этого является штурм Капитолия в начале января. По словам собеседника издания, Мелания Трамп пришла в ужас от беспорядков, жертвами которых стали пять человек.

В январе этого года, Мелания Трамп, прощаясь с ролью первой леди США, обратилась к американцам с последней просьбой. В своем обращении она, в частности, призвала граждан Соединенных Штатов «выбирать любовь вместо ненависти, мир вместо насилия».