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Запрещенные Киевом украинские каналы оспорят санкции в Верховном суде

Вадим Синицын
06:05 13.02.2021
Иски будут переданы в суд на следующей неделе.
Запрещенные Киевом украинские каналы оспорят санкции в Верховном суде
© Фото: globallookpress
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Телеканалы «112 Украина» и NewsOne, вещание которых было запрещено на Украине, попытаются восстановить справедливость через Верховный суд страны. Иски будут переданы в суд на следующей неделе.

Как следует из сообщения на сайте телеканала «112 Украина», представители СМИ намерены оспорить санкции украинского правительства. Еще один запрещенный телеканал, ZIK, подал иск 12 февраля.

Ранее сообщалось, что США поддерживает решение официального Киева о введении санкций против собственных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. По мнению американских дипломатов, телеканалы якобы распространяли дезинформацию.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился запретить выход в эфир трех украинских телеканалов второго февраля. На данный момент они транслируют только в Интернете. Срок наложенных санкций составляет пять лет. По мнению представителей запрещенных телеканалов, речь идет о политической расправе над неугодными СМИ.

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