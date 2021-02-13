Биолог допустил вероятность заражения COVID-19 от вакцинированных людей
Люди, получившие вакцину от коронавируса, способны заразить других. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По мнению биолога, вакцинированные люди получают ощущение «бесстрашия» и начинают пренебрегать масочным режимом и нормами санитарной безопасности. Вместе с тем некоторые из них могут являться бессимптомными носителями вируса.
«Сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», - цитирует профессора РИА Новости.
Как подчеркнула Баранова, прививка в первую очередь обеспечивает человеку легкое или бессииптомное течение болезни. Однако вирус по-прежнему может присутствовать в его носоглотке, от этой вероятности прививка не защищает.