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Биолог допустил вероятность заражения COVID-19 от вакцинированных людей

Вадим Синицын
05:36 13.02.2021
По мнению биолога, вакцинированные люди получают ощущение «бесстрашия» и начинают пренебрегать масочным режимом и нормами санитарной безопасности.
Биолог допустил вероятность заражения COVID-19 от вакцинированных людей
© Фото: Petra Nowack via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Люди, получившие вакцину от коронавируса, способны заразить других. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По мнению биолога, вакцинированные люди получают ощущение «бесстрашия» и начинают пренебрегать масочным режимом и нормами санитарной безопасности. Вместе с тем некоторые из них могут являться бессимптомными носителями вируса.

«Сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», - цитирует профессора РИА Новости.

Как подчеркнула Баранова, прививка в первую очередь обеспечивает человеку легкое или бессииптомное течение болезни. Однако вирус по-прежнему может присутствовать в его носоглотке, от этой вероятности прививка не защищает.

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