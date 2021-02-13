Врач назвал неожиданное последствие стресса для глаз

При стрессе у человека может начать двоиться и плыть перед глазами, а также появиться беспричинное ощущение рези. Об этом рассказал доктор медицинских наук, офтальмолог Игорь Азнаурян.

По его словам, это объясняется особым состоянием возбуждение нервных рецепторов.

«Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой, и нужно решать проблему», – предупредил Азнаурян в беседе с радио Sputnik.

При подобных проблемах врач рекомендовал обратиться к офтальмологу и неврологу, а также выполнять простые действия для снижения уровня стресса – в этом помогают активная ходьба, минимум три-четыре километра в день для людей в возрасте после 40 лет.

Если же нет возможности прогуляться, можно выполнить упражнение: выключить свет, закрыть глаза, откинуться на спинку кресла и начать представлять себе черный свет.

«Обычно мы видим белые, серо-белые "облака". Мысленно постарайтесь представить их черными, сделать так, чтобы была абсолютно черная пелена перед глазами. Делайте эту медитацию в течение двух-четырех минут, и вам станет легче», – объяснил доктор.

Ранее врач-офтальмолог предупредила, что нездоровый образ жизни, включая неправильное питание, вредные привычки и лишний вес, может спровоцировать серьезное заболевание глаз.