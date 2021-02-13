Обвинитель на процессе по импичменту оговорилась и призвала оправдать Трампа

Обвинитель от палаты представителей американского конгресса Стейси Плэскит в ходе своего выступления в сенате на процессе импичмента экс-лидеру Дональду Трампу оговорилась и призвала оправдать его.

«У него были все основания знать, что они вооружены. И он все равно дал свои указания идти к Капитолию. Вот почему он должен быть осужден и оправдан», - отметила Плэскит.

После этого обвинитель уже собиралась покинуть трибуну, но вернулась, чтобы исправить оговорку, передает телеканал NBC.

«И лишен права (занимать государственные посты)», - поправилась обвинитель нижней палаты.

Ранее адвокат экс-лидера США Дэвид Шоен привел доказательство безобидности слова «сражаться». Использование этого слова вменяют в вину Трампу, потому что это якобы было призывом штурмовать Капитолий.

Шоен заявил, что использование слова «сражаться» было метафорично-фигуральным.

Напомним, сенат конгресса США заявил о том, что считает конституционным процесс по импичменту экс-президента Дональда Трампа. Несколько дней назад в голосовании за конституционность процесса высказались 56 сенаторов, против – 44.