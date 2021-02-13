Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обвинитель на процессе по импичменту оговорилась и призвала оправдать Трампа

Виктория Ивашечкина
05:29 13.02.2021
Ранее адвокат бывшего лидера США привел доказательство безобидности слова «сражаться», которое использовал политик во время штурма Капитолия.
Обвинитель на процессе по импичменту оговорилась и призвала оправдать Трампа
© Фото: Instagram Globallookpress
Читайте нас на:

Обвинитель от палаты представителей американского конгресса Стейси Плэскит в ходе своего выступления в сенате на процессе импичмента экс-лидеру Дональду Трампу оговорилась и призвала оправдать его.

«У него были все основания знать, что они вооружены. И он все равно дал свои указания идти к Капитолию. Вот почему он должен быть осужден и оправдан», - отметила Плэскит.

После этого обвинитель уже собиралась покинуть трибуну, но вернулась, чтобы исправить оговорку, передает телеканал NBC. 

«И лишен права (занимать государственные посты)», - поправилась обвинитель нижней палаты.

Ранее адвокат экс-лидера США Дэвид Шоен привел доказательство безобидности слова «сражаться». Использование этого слова вменяют в вину Трампу, потому что это якобы было призывом штурмовать Капитолий.

Шоен заявил, что использование слова «сражаться» было метафорично-фигуральным.

Напомним, сенат конгресса США заявил о том, что считает конституционным процесс по импичменту экс-президента Дональда Трампа. Несколько дней назад в голосовании за конституционность процесса высказались 56 сенаторов, против – 44.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:17 В стране и мире
Власти Панамы ведут переговоры о поставках в страну вакцины «Спутник V»
03:00 Армия
Видео
Ценный груз: Россия доставила в Тартус генераторы для использования в школах и больницах
01:57 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожают букеты перед 14 февраля
00:50 В стране и мире
Снежный коллапс: Москва побила суточный рекорд по осадкам
00:37 В стране и мире
Минпромторг активизирует работу по развитию малоформатной торговли
Популярное
Популярное
Ровесники динозавров: новый вид рептилий открыли аргентинские ученые
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.