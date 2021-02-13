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Инженер рассказал об особенностях покупки апартаментов рядом с ЛЭП

Виктория Ивашечкина
04:56 13.02.2021
По словам специалиста, при постоянном взаимодействии электромагнитных волн на человека могут развиваться определенные патологии.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инженер-эколог Иван Калинин рассказал «Звезде» об особенностях покупки жилых апартаментов рядом с линиями электропередач (ЛЭП). По его мнению, необходимо учитывать взаимодействие электромагнитного поля на человека.

«Допустим, если мы берем рекреационную зону, в тот момент, когда мы отдыхаем на природе с детьми, то располагаться под линиями электропередач небезопасно в плане электромагнитного воздействия», - отметил Калинин.

По его словам, чем дальше люди находятся от таких источников, тем лучше. Если речь идет о жилых помещениях, многоквартирных домах, то каждый день происходит воздействие электромагнитного поля. То есть со временем могут развиваться определенные патологии.

«Если мы говорим о том, что сейчас идет тенденция на то, чтобы апартаменты переместить в жилой сектор, то и нормы для жилых помещений будут уже другими и более жесткими», - подчеркнул Калинин.

По его словам, в отношении тех домов, рядом с которыми располагаются ЛЭП, должны соблюдаться более жесткие нормы.

«Необходимо это учитывать. Есть высокая напряженность ЛЭП, близко расположенных к зданию в городской черте. В этом случае лучше проверять, соблюдаются ли нормы, есть ли нарушения», - отметил Калинин.

По его словам, всегда можно обратиться в надзорные органы и суд с заявлением, в котором будет прописано, что в определенном месте не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы для жилых помещений.

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