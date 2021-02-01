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Норма или аномалия: в Гидрометцентре спрогнозировали погоду в феврале

Анна Берестовая
03:38 01.02.2021
По предварительной оценке, погода в этом месяце будет неоднородной.
Норма или аномалия: в Гидрометцентре спрогнозировали погоду в феврале
© Фото: Jordan Holiday, Pixabay
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В ряде регионов страны прогнозируются аномально высокие температуры в феврале. Необычное для этого времени тепло придет в Северо-Кавказский и Южный ФО, а также в Крым, Хакасию, Красноярский край и юг Западной Сибири. На некоторых территориях Дальнего Востока, напротив, ожидаются аномальные холода.

Соответствующую информацию сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Европейской России, по его словам, столбики термометра будут держаться в области нормальных значений. Температуры ниже нормы будут фиксироваться на Сахалине, на юге Хабаровского края и в северо-западных регионах Якутии.

В целом, по оценке синоптика, погода в этом месяце будет неоднородной.

«Будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что количество осадков, выпавших в Москве за январь, на 60% превысило климатическую норму. Среднемесячная температура, при этом, превышала климатическую норму на 0,6 градуса.

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