Эксперт рассказал, почему не стоит отказываться от домашнего телефона

Управляющий партнер коммуникационного агентства Марк Шерман рассказал, что сейчас домашним телефоном уже почти никто не пользуется. Тем не менее, не стоит отказываться от него навсегда.

«Единственной причиной, которая может как-то оправдать его присутствие в доме – наличие резервной связи на случай», - отметил Шерман.

Домашний телефон может пригодиться в случае разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности, передает агентство «Прайм».



По словам Шермана, бывают такие ситуации, когда мобильная связь подводит в силу каких-то причин. Тогда может выручить стационарный телефон. Особенно в тех случаях, когда нужно вызвать экстренную службу, как отметил эксперт.

Марк Шерман считает, что уже сейчас домашние номера мало кто спрашивает. Стационарные телефоны остались у тех, кто не хочет окончательно переходить на мобильный.