Варавва, Курагин и Корчагин: каким запомнился зрителю Василий Лановой

В четверг, 28 января, на 88-м году жизни из-за коронавируса скончался народный артист Василий Лановой. Всенародно любимый актер прожил долгую и яркую жизнь, был кумиром и образцом подражания для мальчишек, влюбил в себя не одно поколение советских женщин. Одним из главных в его биографии был фильм «Офицеры».

Отважный и романтичный Иван Варавва - символ благородства и чести русского офицерства - образ, который Лановой пронес через многие годы. Память о войне - лейтмотив его жизни. В селе Стримба под Одессой школьником он провел несколько лет в оккупации, где постоянно боролся с голодом и страхом. Однажды, забавы ради, немецкий солдат дал очередь из автомата над его головой. После этого будущий артист долго лечился от заикания.

От роли Ивана Вараввы он отказывался и не раз, поскольку не мог понять, о чем его герой - слишком романтичный, тихий, наивный для советского офицера.

Герои фильма «Офицеры» увековечены в бронзе на Фрунзенской набережной напротив здания Министерства обороны России. Несколько дней к нему тянутся вереницы людей, чтобы оставить цветы и поклониться любимому актеру.



Лановой жил на сцене, всей душой переживал за каждого своего персонажа. Последний раз он вышел на сцену 24 декабря 2020 года в театре Вахтангова в спектакле «Последние Луны».



Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Балдина.