Свыше полутысячи снарядов: как российские миротворцы разминировали населенные пункты Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе российские миротворцы уничтожили снаряды, собранные во время гуманитарного разминирования. При этом наблюдать за подрывом неразорвавшихся снарядов разрешено только с безопасного расстояния - не меньше километра. Его контролируют саперы, и он управляемый, но предсказать, куда полетят осколки после подрыва невозможно.

Сразу после подрыва миротворцы закладывают новую партию, боевые части снаряда для реактивной системы залпового огня «Град». В день российские миротворцы уничтожают свыше полутысячи снарядов. Могли бы больше, но нельзя. Максимальная мощность взрыва в тротиловом эквиваленте - 14 килограммов. Чтобы не беспокоить лишний раз местных жителей.

Разминирование населенных пунктов Карабаха идет параллельно. В Мартунинском районе осматривают вышку связи, а в Мортакерте прочесывают каждый огород и садовый участок. Люди уже вернулись к нормальной жизни, однако, регулярно сталкиваются с отголосками недавнего конфликта.

Саперы обнаружили и уничтожили уже больше 24 тысяч неразорвавшихся снарядов. Проверили 352 километра дорог и почти 1200 зданий. Однако полигон, на котором уничтожают снаряды, каждый день пополняется новыми боеприпасами.

Сейчас их около 10 тысяч. Все эти боеприпасы собрали за те три месяца, что прошли с момента заключения трехсторонних договоренностей. Учитывая, что у саперов сейчас главная задача состоит в том, чтобы не напугать мирных жителей, которые только-только возвращаются к мирной жизни, уничтожать все это огромное множество снарядов придется несколько месяцев.

И эта работа каждый раз разная. За 44 дня военных действий в Нагорном Карабахе противоборствующие стороны успели применить практически все известные калибры оружия.

До Степанакерта от этого полигона всего два километра по дороге. Перед каждым запланированным подрывом местным жителям приходит СМС с оповещением. В нем - точное время начала и окончания, а так же просьба - не пугаться. Столь необходимая пережившим боевые действия в Нагорном Карабахе.