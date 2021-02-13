В стране и мире В МВД рассказали о процессе разработки новых правил экзамена на права Анна Касаткина Вступление в силу нового регламента планируется с 1 апреля 2021 года. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Новый административный регламент сдачи экзамена для получения водительского удостоверения находится в заключительной стадии разработки. Об этом сообщили пресс-центре МВД. Вступление в силу нового регламента планируется с 1 апреля текущего года. Новые правила вносят изменения в практическую часть экзамена. Так, для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей исключается этап «площадка», меняется также система начисления баллов, вводятся 19 грубейших нарушений (например, не пристегнутый ремень и пользование мобильным телефоном), после которых экзамен будет сразу же прекращен. Определены также критерии для недопуска водителей к экзамену и аннулирования водительских прав, напоминает ТАСС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика