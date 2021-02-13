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Власти Панамы ведут переговоры о поставках в страну вакцины «Спутник V»

Анна Касаткина
03:17 13.02.2021
Правительство страны готово выдать лицензию на экстренное использование препарата.
Власти Панамы ведут переговоры о поставках в страну вакцины «Спутник V»
© Фото: Абзал Калиев, Sputnik, РИА Новости
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Панамские власти ведут переговоры с Россией о поставках в страну вакцины «Спутник V». Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Панаме Олег Вишневецкий.

«Между министерством здравоохранения Панамы и Российским фондом прямых инвестиций идут прямые переговоры в виртуальном формате», – сказал он.

Согласно письму минздрава Панамы в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, правительство страны готово выдать лицензию на экстренное использование препарата, сообщает РИА Новости.

Применение российской вакцины, созданной центром Гамалеи при участии Минобороны РФ, уже одобрено более чем в 20 странах. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что рассчитывает включить «Спутник V» в число распространяемых в рамках программы COVAX после получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.

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