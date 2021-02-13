Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат конгресса США оправдал экс-президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту. Согласились с обвинениями в отношении Трампа 57 сенаторов, против высказались 43.

Для того, чтобы вынести импичмент, необходимо было, чтобы две трети сенаторов согласились с этим решением (не менее 67 из 100). Однако к 50 голосам демократов добавилось только семь голосов республиканцев вместо необходимых 17-ти.

Палата представителей конгресса 13 января объявила Трампу импичмент из-за подстрекательства к штурму Капитолия во время речи в Вашингтоне в день утверждения итогов президентских выборов. Ворвавшаяся в здание прервала совместную сессию конгресса, в результате инцидентf были пострадавшие и один человек погиб.

Дело об импичменте передали для рассмотрения в cенат, который должен был вынести окончательное решение по вопросу. Предполагалось, что в случае импичмента Трамп больше не сможет баллотироваться в президенты.