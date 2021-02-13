«Лечиться придется много»: россиянка, на которую напали с ножом в Стамбуле, рассказала о своем состоянии

Россиянка Александра Русанова, на которую 24 января напал вооруженный ножом мужчина, рассказала в интервью «Звезде» о своем состоянии. Девушка подчеркнула, что продолжит лечение в России. Сейчас она вернулась домой после череды испытаний.

«Сначала перелет был хороший. Потом стала чувствовать себя хуже Очень много обезболивающих приняла. Вчера мы были у врача. Он достал атлас и показал органы человека, то есть все, что у нас повреждено. Он сказал, что больно будет долго, что лечиться придется много. Мы продолжим это делать в России. Я очень рада продолжать лечение дома», - подчеркнула Русанова.

Девушка также поблагодарила врачей, которые сделали невероятное чудо. По словам Александры, ранение было серьезное, и медикам пришлось сделать серьезную операцию.

«Они все собрали, это чудо. Также огромное чудо, что когда это (нападение) произошло, люди не заперли двери, а кинулись помогать. Это было потрясающе, никто не испугался крови, никто не убежал», - отметила Русанова.

Ранее девушка рассказала, что ей нельзя будет 4 месяца напрягать пресс, чтобы не было расхождения швов, а уже через 10 дней можно будет сделать КТ. Также требуется восстанавливать руку.

Вооруженный мужчина напал на трех россиян в Стамбуле в конце января. Граждане - мужчина и две женщины - получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу. Подозреваемый в преступлении был арестован.