Началось финальное голосование по импичменту Трампа

Сенат конгресса США начал голосование по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Сенаторы должны ответить на вопрос, виновен ли он в подстрекательстве к штурму Капитолия.

Перед этим стороны защиты и обвинения привели заключительные аргументы по этой теме.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за его высказываний на митинге в Вашингтоне 6 января, в день утверждения итогов выборов. Действующего на тот момент президента США обвинили в подстрекательстве к нападению на Капитолий.

Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, уже вынесла импичмент Трампу. В случае принятия импичмента экс-президент больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.