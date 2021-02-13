Началось финальное голосование по импичменту Трампа
Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за его высказываний на митинге в Вашингтоне 6 января.
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Сенат конгресса США начал голосование по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Сенаторы должны ответить на вопрос, виновен ли он в подстрекательстве к штурму Капитолия.
Перед этим стороны защиты и обвинения привели заключительные аргументы по этой теме.
Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за его высказываний на митинге в Вашингтоне 6 января, в день утверждения итогов выборов. Действующего на тот момент президента США обвинили в подстрекательстве к нападению на Капитолий.
Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, уже вынесла импичмент Трампу. В случае принятия импичмента экс-президент больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.