В стране и мире Вице-президент Венесуэлы поблагодарила Россию за отправку «Спутника V» Анна Касаткина Первая партия препарата была доставлена в страну на самолете венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa. © Фото: Christian Thiele, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес выразила благодарность России за отправку первой партии вакцины «Спутник V». Партия препарата была доставлена в страну в субботу, 13 февраля. Родригес поблагодарила от имени президента Николоса Мадуро российского лидера Владимира Путина, правительство, народ и посла РФ в Венесуэле за «все усилия и сотрудничество, благодаря которым этот день стал реальностью». Первая партия «Спутника V» прибыла Венесуэлу на самолете венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa, уточняет ТАСС. Ранее Мадуро заявил, что российская вакцина в ходе клинических испытаний показала 100-процентную эффективность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика