Вице-президент Венесуэлы поблагодарила Россию за отправку «Спутника V»
Первая партия препарата была доставлена в страну на самолете венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa.
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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес выразила благодарность России за отправку первой партии вакцины «Спутник V». Партия препарата была доставлена в страну в субботу, 13 февраля.
Родригес поблагодарила от имени президента Николоса Мадуро российского лидера Владимира Путина, правительство, народ и посла РФ в Венесуэле за «все усилия и сотрудничество, благодаря которым этот день стал реальностью».
Первая партия «Спутника V» прибыла Венесуэлу на самолете венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa, уточняет ТАСС.
Ранее Мадуро заявил, что российская вакцина в ходе клинических испытаний показала 100-процентную эффективность.