Первая партия «Спутник V» прибыла в Венесуэлу

Первая партия вакцины «Спутник V» от COVID-19 прибыла в Венесуэлу. Об этом заявил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Препарат прибыл в Венесуэлу на самолете в эту субботу. Он предназначается для массовой вакцинации населения республики.

«Это первая поставка в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта», - цитирует ТАСС дипломата.

Ранее стало известно, что правительство Бразилии намерено закупить 10 миллионов доз вакцины «Спутник V». По данным ВОЗ, южноамериканская страна находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.