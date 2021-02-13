Первая партия «Спутник V» прибыла в Венесуэлу
Препарат предназначается для массовой вакцинации населения республики.
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Первая партия вакцины «Спутник V» от COVID-19 прибыла в Венесуэлу. Об этом заявил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.
Препарат прибыл в Венесуэлу на самолете в эту субботу. Он предназначается для массовой вакцинации населения республики.
«Это первая поставка в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта», - цитирует ТАСС дипломата.
Ранее стало известно, что правительство Бразилии намерено закупить 10 миллионов доз вакцины «Спутник V». По данным ВОЗ, южноамериканская страна находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.