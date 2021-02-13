Под Симферополем произошла серия ДТП с участием 32 машин

В Крыму в Симферопольском районе произошла серия ДТП с участием 32 машин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Массовое ДТП произошло на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на поселок городского типа Гвардейское.

«Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал», - приводит ТАСС слова сообщения.

В МЧС предупреждают крымчан о неблагоприятных метеорологический условиях. С 13 по 18 февраля на полуострове установится аномально-холодная погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 – 8 градусов. Прогнозируются снег, метель, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.