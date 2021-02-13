МЧС опубликовало новые кадры с места обрушения крыши здания в Калужской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области распространила новое видео с места обрушения крыши здания в городе Людиново Калужской области. На кадрах - спасатели разбирают завалы.

«В 18.30 на место обрушения прибыл сводный отряд спасателей ФГКУ «Тульский спасательный центр МЧС России» и приступил к разбору завалов», - заявили в МЧС.

Уже найдено тело мужчины. Поиски других пострадавших и, возможно, жертв продолжаются. На месте работают 144 человека, в том числе кинологи с тремя собаками и психологи, а также 27 единиц техники.

По состоянию на 21.00 с места обрушения вывезено 97 кубометров снега и мусора.

Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области в субботу, 13 февраля, утром. Строение давно не эксплуатировалось, но в момент ЧП там находились рабочие.