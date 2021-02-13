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Власти Москвы рассказали, сколько дней потребуется для очистки города от снега

Тамара Астапенкова
22:25 13.02.2021
По словам Петра Бирюкова, на улицах Москвы в круглосуточном режиме работают более 70 тысяч человек.
Власти Москвы рассказали, сколько дней потребуется для очистки города от снега
© Фото: mos.ru
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Пять дней понадобится столичным коммунальщикам для очистки улиц и дворов от снега. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«По регламенту, нам необходимо еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Думаю, что этот регламент будет выдержан», - сказал чиновник в эфире журналиста Владимира Соловьева в Youtube.

По словам Петра Бирюкова, на один цикл прометания дорожной техникой всего города уходит около четырех часов. Также особое внимание коммунальные службы уделяют очистке крыш, чтобы не допустить падение снега.

«Сегодня на улицах Москвы в круглосуточном режиме работают более 70 тысяч человек», - рассказал заммэра.

Он добавил, что все руководители департаментов и префекты, находятся на рабочих местах из-за мощного снегопада, который бушуют в столице с пятницы.

Ранее Бирюков рассказал, что в ближайшие часы на МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей, которые из-за снегопада по несколько часов стоят в пробках. Так же будут поставлены передвижные туалетные кабины.

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