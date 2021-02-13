Невролог рассказал, как восстановить работу мозга после COVID-19

Переболевшие коронавирусом могут столкнуться со спутанностью сознания, потерей концентрации и провалами в памяти. О способах восстановить нормальную работу мозга рассказал врач-невролог Василий Грибанов.

По словам доктора, у коронавируса есть масса малоизученных особенностей, однако известно, что после перенесенного заболевания больше всего страдает нервная система, в том числе кора головного мозга.

Чтобы восстановить нормальную работу организма, необходимо тренировать нервную систему.

«Движения, которые мы делаем руками, помогали нашим предкам выживать, взаимодействовать с органами зрения, слуха, обоняния, чтобы выжить. В головном мозге очень большое представительство кисти… Лепка, тренировка мелкой моторики увеличивают скорость восстановления нервной системы, тренируют», – пояснил Грибанов телеканалу «МИР 24».

Невролог добавил, что после COVID-19 необходимо придерживаться определенного питания – трудноперевариваемая пища, такая как мясо, может спровоцировать проблемы со сном. Рекомендуется употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой – фрукты, цельные злаки, капусту, ягоды, такие как малина и смородина.