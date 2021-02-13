Опубликованы новые кадры с места обрушения крыши ангара в Новой Москве
По последним данным, один человек скончался на месте, семь пострадали, двое из них были госпитализированы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Телеканал «Звезда» публикует новое видео с места обрушения крыши ангара в Новой Москве.
По последним данным, один человек скончался на месте, семь пострадали, двое из них были госпитализированы.
Железный ангар рухнул под тяжестью снега сегодня в деревне Кресты. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров.