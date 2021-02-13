Сенаторы приступили к заключительной стадии процесса импичмента Трампу
Голосование может состояться уже сегодня, в субботу.
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В США сенаторы приступили к заключительной стадии процесса импичмента экс-президенту Дональду Трампу. Голосование может состояться уже сегодня, в субботу.
В ходе заседания были выслушаны заключительные выступления обвинений и защиты.
Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний 6 января. Действующего на тот момент президента США обвинили в подстрекательстве к штурму Капитолия, который произошел в этот же день, когда утверждали итоги выборов.
Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, уже вынесла импичмент Трампу. В случаи принятия импичмента экс-президент США больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.