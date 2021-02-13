«Берег усыпан мертвыми птицами»: житель Анапы рассказал о массовой гибели животных на пляже города
С чем это связано, пока не известно.
© Видео: Юрий Озаровский © Фото: Юрий Озаровский
Житель Анапы рассказал о массовой гибели птиц и дельфинов на одном из пляжей города. Видеоподтверждение Юрий Озаровский предоставил телеканалу «Звезда».
«У меня на глазах сегодня в прямом эфире погибла птичка. Вроде бы ничего не предвещало. У нее начались судороги, и она умерла», - рассказал он.
На видео Озаровский идет по берегу и снимает погибших животных.
«Я уже со счета сбился. Это все на маленьком клочке пляжа происходит. Весь берег усыпан мертвыми птицами», - сообщил мужчина.
С чем связана массовая гибель птиц и морских обитателей, пока не известно.