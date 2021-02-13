В стране и мире «Берег усыпан мертвыми птицами»: житель Анапы рассказал о массовой гибели животных на пляже города Иван Линдеманн С чем это связано, пока не известно. © Видео: Юрий Озаровский © Фото: Юрий Озаровский Читайте нас на: Житель Анапы рассказал о массовой гибели птиц и дельфинов на одном из пляжей города. Видеоподтверждение Юрий Озаровский предоставил телеканалу «Звезда». «У меня на глазах сегодня в прямом эфире погибла птичка. Вроде бы ничего не предвещало. У нее начались судороги, и она умерла», - рассказал он. На видео Озаровский идет по берегу и снимает погибших животных. «Я уже со счета сбился. Это все на маленьком клочке пляжа происходит. Весь берег усыпан мертвыми птицами», - сообщил мужчина. С чем связана массовая гибель птиц и морских обитателей, пока не известно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика