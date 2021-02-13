На западе Москвы с 22 этажа сорвалась строительная люлька: есть погибшие
Женщина погибла, а мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На западе Москвы с 22 этажа сорвалась строительная люлька. В ней находились два человека - мужчина и женщина.
По информации источников «Звезды», женщина погибла, а мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Отмечается, что инцидент произошел около 19 часов на улице Лобачевского, 120.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.