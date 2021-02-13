На западе Москвы с 22 этажа сорвалась строительная люлька: есть погибшие

На западе Москвы с 22 этажа сорвалась строительная люлька. В ней находились два человека - мужчина и женщина.

По информации источников «Звезды», женщина погибла, а мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Отмечается, что инцидент произошел около 19 часов на улице Лобачевского, 120.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.