Лавров приветствовал стремление США вернуться в Парижское соглашение по климату

В субботу, 13 февраля, состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в ходе беседы стороны затронули вопросы, связанные с реализацией Парижского соглашения по климату.

«Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Россия открыта для диалога в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Лавров и Керри условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящей серией важных мероприятий по подготовке к 26 сессии конференции сторон РКИК ООН в Глазго. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Напомним, что 21 января в свой первый рабочий день в качестве президента Джо почти два десятка указов, среди которых распоряжения о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.