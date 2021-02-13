Более ста рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

В московских аэропортах из-за сильнейшего снегопада задержаны 125 рейсов, еще 22 отменены. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» по состоянию на 19:36.

Отмечается, что самый сильный коллапс - в Домодедово. Там перенесли 92 вылета, еще 17 отменили. В Шереметьево задержаны 18 рейсов, во Внуково - 15, еще 2 отменены.

Ранее сообщалось, что сотни людей не могут вылететь из-за задержанных или отмененных рейсов. В зданиях аэропортов наблюдается большое скопление людей, заняты все сидячие места.

Загруженность московских дорог, по последним данным, составляет семь баллов.