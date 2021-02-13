Более 30 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

Более 30 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в субботу на северо-востоке Японии магнитудой 7,1. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По словам генерального секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като, атомные объекты страны в результате землетрясения не пострадали. Никаких внештатных ситуаций зафиксировано не было.

На данный момент власти собирают информацию о пострадавших и возможных разрушениях. По информации агентства, в префектурах Фукусима и Мияги произошло несколько пожаров.

Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Фукусима. Также сильные подземные толчки ощущались и в Токио. В стране объявлена угроза цунами.