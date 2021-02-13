В стране и мире Умер актер сериала «След» Олег Валкман Тамара Астапенкова Артисту было 52 года. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: В Москве умер российский актер, сыгравший в популярном сериале «След», Олег Валкман. Об этом сообщается на сайте артиста. Причина скоропостижной смерти актера пока неизвестна. Сообщается, что он умер после непродолжительной болезни. «Похороны буду проведены в Нижнем Новгороде на родине Олега», - говорится в сообщении. Валкман впервые появился на экране в 1994 году в картине «Хрусталев, машину!». Актер известен зрителям по работам в сериалах «Марш Турецкого», «Адвокат», «Штрафбат», а также по ролям в фильмах «Страна глухих», «Бумер», «Богиня: как я полюбила», «Кука» и многих других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика