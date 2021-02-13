Погодный апокалипсис: снегопад парализовал дороги и столичные аэропорты

Настоящий погодный апокалипсис накрыл российские регионы. Во власти мощного снежного циклона оказались Черноземье, Урал, Поволжье, Крым, Кубань и Кузбасс.

Непростая ситуация складывается в столичных аэропортах. Сотни людей не могут вылететь из-за задержанных или отмененных рейсов.

Только в Домодедово более 60 рейсов задержаны, еще 20 отменены. Особенно непросто приходится пассажирам, вылетающим в Симферополь и Сочи. Некоторые из них ждут посадки с самого утра. На пять часов задержан рейс в Калининград. Отменены вылеты в Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Неаполь.

Мест в зале ожидания на всех не хватает. Многие вместе с вещами сидят прямо на полу. Кафе и рестораны забиты до отказа. Одна из женщин, направляющихся в Самару, рассказала, что люди находятся в состоянии неопределенности. И даже посадка в самолет не может гарантировать вылет.

«В итоге мы просидели 2,5 часа в самолете. Сказали, что нас будут выводить обратно в аэропорт. Причиной всего этого назвали то, что не могут доставить наш багаж, потому что большая задержка всех рейсов. Так как самолеты, которые прилетают, не могут получить свой багаж уже около 3 часов», - сообщила женщина.

В аэропорту говорят, что делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее устранить последствия снегопада. Техника круглосуточно работает на очистке взлетно-посадочных полос. Их посыпают специальным составом реагентов. И, не смотря на задержки в приеме и отправлении воздушных судов, ни один из самолетов не был перенаправлен в другой аэропорт.