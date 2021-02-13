Twitter разблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что доступ к аккаунту российской делегации в Twitter восстановлен.

Он добавил, что по неизвестным причинам аккаунт российской делегации остался без подписчиков.

О блокировке официального аккаунта сообщил руководитель Российской делегации Константин Гаврилов на свой странице в Twitter. Он предположил, что причиной этого могла стать «альтернативная позиция России по тенденциям текущей политической ситуации в Европе», которая была озвучена на семинаре ОБСЕ по военным доктринам.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва направила запрос в Twitter в связи с блокировкой аккаунта. Захарова выразила надежду, что произошедшее является исключительно технической проблемой.