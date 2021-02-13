При обрушении крыши ангара в Новой Москве погиб человек

Спасатели извлекли третьего человека из ангара в деревне Кресты в Новой Москве, однако он был без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни»,- говорится в сообщении.

Железный ангар рухнул под тяжестью снега сегодня в деревне Кресты в Новой Москве. Площадь обрушения составила 200 кв. метров. Спасателям удалось извлечь из ангара живыми двух человек.