Мясников рассказал о провокаторе развития онкологии

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что изжога может являться провокатором развития онкологических заболеваний. По его словам, из-за этого процесса кислое содержимое желудка выбрасывается в пищевод, вследствие чего наносится вред его эпителию.

«Если у вас это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Если изжога не прекращается в течение пяти лет, у человека может начать развиваться синдром «пищевода Барретта», который является предраковым состоянием, рассказал Мясников. Контролировать изжогу врач посоветовал при помощи правильного питания, снижения веса и лекарственных препаратов.