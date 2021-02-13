Летающие предметы: опубликованы кадры мощного землетрясения в Японии

В Сети были опубликованы кадры происходящего в квартире в момент землетрясения в Японии. На ролике в Twitter видно, как падают с полок различные предметы и подпрыгивает мебель. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда землетрясения составила 7,1.

Ранее сообщалось, что эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Сильные подземные толчки ощущались и в Токио. Из-за землетрясения в стране была объявлена угроза цунами.