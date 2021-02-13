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Расчистка и противообледенительная обработка: как аэропорты Москвы работают в условиях мощного снегопада

Тамара Астапенкова
17:05 13.02.2021
Пассажирам рекомендуется заблаговременно планировать свою поездку.
Расчистка и противообледенительная обработка: как аэропорты Москвы работают в условиях мощного снегопада
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress
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Столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево работают в усиленном режиме из-за интенсивного снегопада, который начался в московском регионе еще в пятницу.

По информации пресс-службы аэропорта Домодедово, проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образование гололеда, а также противообледенительная обработка воздушных судов.

«С учетом этого возможны корректировки времени вылета. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени», -  сообщила pr-директор Московского аэропорта Домодедово Дарья Коршунова.

В Шереметьево идет постоянная попеременная расчистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Для работ задействованы более 200 единиц спецмашин и механизмов.

«Для наземного обслуживания воздушных судов используется более 430 единиц техники, в том числе 40 противообледенительных машин, 71 аэродромный обогреватель воздушных судов», - сообщили в Дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно планировать свою поездку и следить за актуальной информацией на сайтах аэропортов.

Ранее сообщалось, что аэропорты Москвы забиты пассажирами, которые не могут улететь из-за непогоды. Во Внуково задержано 15 рейсов и отменен один, в Домодедово 63 рейса задержали и еще 3 отменили, в Шереметьево задержано 17 рейсов.

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