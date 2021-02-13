В Польше заявили, что выявленный у норок коронавирус передается человеку

Коронавирус, обнаруженный у норок на ферме в Польше, может передаваться от норки к человеку и наоборот. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и развития села республики.

«Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку и наоборот», - говорится в сообщении.

Уточняется, что министр сельского хозяйства Гжегож Пуда был проинформирован директором Государственного ветеринарного института в Пулавах о завершении исследований штаммов, полученных после первого случая инфицирования норок COVID-19 в Польше.



По данным ведомства, исследователи заключили, что найденные у норок штаммы SARS-CoV-2 подобны друг другу и относятся к «определенной уже известной эпидемиологам линии».

Генетические изменения, характерные для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса, исследователи в изученном материале не обнаружили. Также в сообщении ведомства говорится, что проделанная работа, а также опыт Дании и Нидерландов, указывают на то, что в Польше коронавирус может проникать от норки к человеку и обратно.