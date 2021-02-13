Спасатели достали живым второго человека из обрушившегося ангара в Новой Москве
Кроме того, еще шесть человек смогли выбраться из ангара самостоятельно.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Спасатели извлекли второго человека из ангара, который обрушился под тяжестью снега в деревне Кресты в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
«Второй человек извлечен и передан наряду скорой помощи», - сказали в экстренной службе «Интерфаксу».
Кроме того, еще шесть человек смогли выбраться из ангара самостоятельно. В настоящее время специалисты приступили к проверке конструкций здания, добавили в МЧС.
Обрушение железного ангара произошло в деревне Кресты в субботу, 13 февраля. Поисковые работы на месте продолжаются.