Спасатели достали живым второго человека из обрушившегося ангара в Новой Москве

Спасатели извлекли второго человека из ангара, который обрушился под тяжестью снега в деревне Кресты в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Второй человек извлечен и передан наряду скорой помощи», - сказали в экстренной службе «Интерфаксу».

Кроме того, еще шесть человек смогли выбраться из ангара самостоятельно. В настоящее время специалисты приступили к проверке конструкций здания, добавили в МЧС.

Обрушение железного ангара произошло в деревне Кресты в субботу, 13 февраля. Поисковые работы на месте продолжаются.