В Японии объявлена угроза цунами из-за мощного землетрясения
По данным национального метеорологического управления страны, его магнитуда составила 7,1.
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В Японии произошло мощное землетрясение. По данным национального метеорологического управления страны, его магнитуда составила 7,1.
Отмечается, что эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Сильные подземные толчки ощущались и в Токио.
Из-за землетрясения в Японии объявлена угроза цунами.