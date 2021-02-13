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Стало известно количество пострадавших при обрушении ангара в Новой Москве

Тамара Астапенкова
16:27 13.02.2021
По информации МЧС, один человек извлечен из-под завалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Один человек извлечен из-под завала обрушившегося ангара в Новой Москве. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил источник в экстренных службах.

«Один человек извлечен и передан наряду скорой помощи. Так же предпринимаются меры по извлечению второго человека», - рассказали в МЧС.

Обрушение железного ангара произошло в деревне Кресты. Ранее в СМИ сообщалось, что под завалами могли находиться семь человек. Эту информацию в экстренных службах не подтвердили.

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