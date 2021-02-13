Стало известно количество пострадавших при обрушении ангара в Новой Москве

Один человек извлечен из-под завала обрушившегося ангара в Новой Москве. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил источник в экстренных службах.

«Один человек извлечен и передан наряду скорой помощи. Так же предпринимаются меры по извлечению второго человека», - рассказали в МЧС.

Обрушение железного ангара произошло в деревне Кресты. Ранее в СМИ сообщалось, что под завалами могли находиться семь человек. Эту информацию в экстренных службах не подтвердили.