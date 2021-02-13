В Доме культуры в Москве из-за снега рухнула крыша спортзала
В префектуре САО сообщили, что пострадавших нет.
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости
На севере Москвы из-за снега рухнула крыша спортзала. ЧП произошло в здании Дома культуры в Ховрино.
«Пострадавших нет», - сказали РИА Новости в префектуре САО.
Ранее в подмосковном Щелкове из-за снега просела надувная крыша теннисного корта. Позднее в МЧС сообщили, что для предотвращения несчастных случаев было принято решение полностью сдуть крышу для ее полной очистки.