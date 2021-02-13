В стране и мире В Доме культуры в Москве из-за снега рухнула крыша спортзала Иван Линдеманн В префектуре САО сообщили, что пострадавших нет. © Фото: Александр Пирагис, РИА Новости Читайте нас на: На севере Москвы из-за снега рухнула крыша спортзала. ЧП произошло в здании Дома культуры в Ховрино. «Пострадавших нет», - сказали РИА Новости в префектуре САО. Ранее в подмосковном Щелкове из-за снега просела надувная крыша теннисного корта. Позднее в МЧС сообщили, что для предотвращения несчастных случаев было принято решение полностью сдуть крышу для ее полной очистки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика