Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожают букеты перед 14 февраля

Виктория Ивашечкина
01:57 13.02.2021
По словам Георгия Сухаржевского, уже сейчас необходимо позаботиться о покупке цветов на 8 марта.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay
Читайте нас на:

Арт-директор компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский рассказал «Звезде» о значительном подорожании букетов на День Святого Валентина

«Цены в этом году будут закупочные очень высокие. Мы уже знаем цены на некоторые позиции. Они не как обычные, то есть не на 15-20% подорожает стоимость. На некоторые товары чуть ли не 100% подорожание», - отметил эксперт.

По его словам, определенные букеты будут стоить в два раза дороже, чем обычно.

«Уже сегодня нужно позаботиться о букетах на 8 марта. Букеты на 14 февраля подорожают как в магазинах, так и на сайтах, а на 8 марта будут еще дороже», - подчеркнул Сухаржевский.

Эксперт напомнил, что предварительный заказ позволяет получить самые хорошие цветы, которые потом за считанные дни разберут в магазинах и на сайтах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:59 В стране и мире
Защитник Трампа назвал цель импичмента
21:25 Спорт
Впервые за 25 лет: россиянка Голикова выиграла забег на 500 метров ЧМ по конькобежному спорту
20:43 В стране и мире
Защита Трампа начала доклад в Сенате по делу об импичменте
20:23 В стране и мире
Роскосмос подпишет с Китаем меморандум по лунной станции
17:59 В стране и мире
Видео
Каменная гора в центре города: в Ростове-на-Дону обрушилась стена дома
Популярное
Популярное
Ровесники динозавров: новый вид рептилий открыли аргентинские ученые
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.