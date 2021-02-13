Эксперт рассказал, насколько сильно подорожают букеты перед 14 февраля

Арт-директор компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский рассказал «Звезде» о значительном подорожании букетов на День Святого Валентина

«Цены в этом году будут закупочные очень высокие. Мы уже знаем цены на некоторые позиции. Они не как обычные, то есть не на 15-20% подорожает стоимость. На некоторые товары чуть ли не 100% подорожание», - отметил эксперт.

По его словам, определенные букеты будут стоить в два раза дороже, чем обычно.

«Уже сегодня нужно позаботиться о букетах на 8 марта. Букеты на 14 февраля подорожают как в магазинах, так и на сайтах, а на 8 марта будут еще дороже», - подчеркнул Сухаржевский.

Эксперт напомнил, что предварительный заказ позволяет получить самые хорошие цветы, которые потом за считанные дни разберут в магазинах и на сайтах.