Кузнецова рассказала о состоянии детей, брошенных матерью в лесу на морозе

Двоих младших детей из трех, оставленных матерью голыми на морозе в лесу, перевели из реанимации в общую палату. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы на связи с докторами и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и конечно, под наблюдением наших заботливых врачей», - написала омбудсмен в своем Instagram.

Накануне стало известно, что 33-летняя женщина пыталась избавиться от своих троих детей в Новой Москве. Она привезла их в лес, раздела и бросила на морозе. Детей увидел мужчина, гуляющий с собакой. Они были госпитализированы с обморожениями различной степени.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии». Госпитализирована и сама женщина, ей в ближайшее время предстоит пройти психиатрическую экспертизу.