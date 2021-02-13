Столпотворение в Шереметьево: в столичном аэропорту из-за снегопада задержаны около 20 рейсов

В аэропортах Москвы из-за снегопада возник коллапс. Во Внуково задержано 15 рейсов и отменен один, в Домодедово 63 рейса задержали, еще 3 отменили, в Шереметьево задержано 17 рейсов.

«Людей скопилось очень много. Все сидячие места заняты. Пассажиры стоят и ожидают своих рейсов по несколько часов», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на уборку дорог от снега уйдет около трех дней. Водителям рекомендовали не садиться за руль в часы-пик. Столько осадков в столичном регионе не выпадало как минимум полвека, а сугробы продолжают расти.