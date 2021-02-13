МИД РФ направил запрос в Twitter в связи с блокировкой аккаунта российской делегации в Вене

Москва направила запрос в Twitter в связи с блокировкой официального аккаунта делегации России на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контролю над вооружениями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема», - приводит ТАСС слова Захаровой.

О блокировке официального аккаунта сообщил руководитель Российской делегации Константин Гаврилов на свой странице в Twitter. Он предположил, что причиной этого могла стать «альтернативная позиция России по тенденциям текущей политической ситуации в Европе», которая была озвучена на семинаре ОБСЕ по военным доктринам.