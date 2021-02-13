Дептранс обозначил сроки уборки снега в Москве

На уборку дорог от снега в Москве уйдет около трех дней. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве отметили, что в настоящее время последствия мощного снегопада устраняют 13,5 тысячи машин ЖКХ.

«Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», - сказано в Telegram-канале Дептранса.

Также в департаменте порекомендовали отказаться от поездок в загруженные часы.

Ранее стало известно, что власти Москвы направили на уборку снега еще 12 тысяч человек, в дополнение к тем 60 тысячам, которые уже расчищают улицы города. Столько осадков в столичном регионе не выпадало как минимум полвека, а сугробы продолжают расти.