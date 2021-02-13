В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Армении, рядом с Ереваном, произошло землетрясение магнитудой 4,7 и силой в эпицентре до 7 баллов. Об этом сообщает МЧС Республики.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 13 километрах южнее столицы. Очаг залегал на глубине двух километров.

На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях. Люди, опасаясь повторных толчков, находятся на улицах. В Ереване наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.