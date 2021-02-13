Яблоку негде упасть: аэропорт Домодедово забит пассажирами задержанных рейсов

Аэропорт Домодедово переполнен пассажирами, которые не могут улететь из-за непогоды. Сообщается, что из-за снегопада в столичных воздушных гаванях задержаны более 40 рейсов, 27 из которых - в Домодедово.

Паблик My_inform во «ВКонтакте» опубликовал кадры из аэропорта: люди стоят, сидят на полу, по всему зданию растянулись огромные очереди.

Согласно онлайн-табло, некоторые вылеты переносятся каждые 20 минут, некоторые уже перенесены более чем на 10 часов. В аэропортах забиты людьми рестораны и кафе, очереди стоят даже в бизнес-залы.

Снегопад, обрушившийся на Москву в пятницу, побил рекорд почти 50-летней давности. По словам метеорологов, такие обильные осадки были зафиксированы в феврале 1973 года.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей, что им не стоит ждать прихода ранней весны. За последние 12 часов в городе выпало около 14 миллиметров осадков. Столицу буквально парализовало в пробках. С раннего утра зафиксированы девятибалльные пробки.