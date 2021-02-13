Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего

Человечеству грозит новая смертельная пандемия. Болезнь будущего будет гораздо страшнее новой коронавирусной инфекции. С таким предупреждением выступил врач и телеведущий Александр Мясников. С его слов, COVID-19 был простой тренировкой перед чем-то «более страшным». Новая инфекция может появиться по двум причинам, считает он.

«Первая - вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая - когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», - цитирует Ura.ru слова Мясникова.

Спастись от опаснейшей пандемии люди смогут только при наличии вакцины от гриппа. Она должна быть эффективной, безопасной и, самое главное, универсальной - добавил врач.