В Новочеркасске в честь годовщины освобождения города от фашистов прошел автопробег

В Новочеркасске в честь 78-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков состоялся автопробег военной техники, воссозданной 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

«В автопробеге участвовали бронеавтомобили “Тигр”, бронетранспортеры БТР-82А, а также автомобили “Урал”, в кузове которых были установлены инсталляции эпизодов Великой Отечественной войны “Битва за Кавказ”, “Сражение под Прохоровкой”, “Битва за Берлин”. В каждой машине находились военнослужащие в одежде и с оружием времен войны»,- сообщили в пресс-службе ЮВО.

Праздничная колонна техники проследовала по улицам города под такие песни военных лет, как «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

Движение колонны стартовало у администрации города и прошло через мемориалы «Вечный огонь» и «Братская могила», где представители командования объединения ЮВО и Новочеркасска почтили память павших защитников города.